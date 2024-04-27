Неизвестные в ночь на 26 апреля подожгли транспортный вертолет на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, сообщили российские СМИ в субботу, 27 апреля.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о вертолете Ка-32 Московского авиационного центра, который используется для тушения пожаров. В момент поджога он стоял зачехленный на северной стоянке аэродрома после технического обслуживания. Две спасательные машины аэропорта Остафьево прибыли на место пожара в 03.09 мск, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, пишет РБК. Насколько сильные повреждения получил вертолет, СМИ не уточняют.

Сообщается, что на месте происшествия следователи обнаружили пять бутылок из-под лимонада и одну с запахом горючей жидкости, а также сумку для сменной обуви, пару перчаток, монтировку, обрывки колючей проволоки и платок. "Попили лимонад и пошли поджигать вертолет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ "Звезда".

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Украинская разведка показала видео с поджогом вертолета

Украинские СМИ днем 26 апреля сообщили, что поджог российского вертолета был операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Затем эту информацию подтвердило и само ведомство. Оно завило, что вертолет Ка-32 был полностью уничтожен на аэродроме Остафьево, который, как утверждается, принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа". ГУР также опубликовало видео, на котором запечатлен предполагаемый горящий вертолет.

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах Московского авиационного центра, в частности для поддержки операций российской оккупационной армии", - говорится в заявлении ГУР.

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