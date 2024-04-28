Американский миллиардер Илон Маск в воскресенье, 28 апреля, неожиданно прибыл в Пекин на частном самолете, сообщает агентство LETA.

Илон Маск, который среди прочих возглавляет американскую компанию по производству электромобилей Tesla, встретится с Реном Хунбинем, президентом Китайского совета по содействию международной торговле.

Визит Маска совпадает с Пекинским автосалоном, но пока неясно, примет ли он в нем участие.

Китай остается вторым по величине рынком для американских электромобилей Tesla В Китае расположены крупнейшие производственные мощности компании. Крупнейший завод Tesla находится в Шанхае.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

"Тесла" в настоящее время испытывает трудности, вызванные сужением рынка электромобилей и жесткой конкуренцией с самыми дешевыми электромобилями китайского производства, качество которых за последние годы значительно улучшилось.

В апреле Tesla объявила, что сокращает количество сотрудников компании более чем на 10% по всему миру.

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