Американский миллиардер Илон Маск в воскресенье, 28 апреля, неожиданно прибыл в Пекин на частном самолете, сообщает агентство LETA.
Илон Маск, который среди прочих возглавляет американскую компанию по производству электромобилей Tesla, встретится с Реном Хунбинем, президентом Китайского совета по содействию международной торговле.
Визит Маска совпадает с Пекинским автосалоном, но пока неясно, примет ли он в нем участие.
Китай остается вторым по величине рынком для американских электромобилей Tesla В Китае расположены крупнейшие производственные мощности компании. Крупнейший завод Tesla находится в Шанхае.
"Тесла" в настоящее время испытывает трудности, вызванные сужением рынка электромобилей и жесткой конкуренцией с самыми дешевыми электромобилями китайского производства, качество которых за последние годы значительно улучшилось.
В апреле Tesla объявила, что сокращает количество сотрудников компании более чем на 10% по всему миру.