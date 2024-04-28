Foto: Shutterstock

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций своим бывшим африканским колониям, сообщило 27 апреля агентство Reuters.

О необходимости возместить ущерб ранее заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.

В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что оно стремится к "углублению взаимных отношений, уважению исторической правды и все более интенсивному и тесному сотрудничеству, основанному на примирении братских народов". Однако у него, как и у предыдущих правительств, "нет процесса или программы конкретных действий" по выплате репараций.

При этом правительство назвало отношения с бывшими колониями "по-настоящему прекрасными" и обратило внимание на сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранения и экономики.

Президент Португалии говорил, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху, и призывал "оплатить расходы". В частности, он предлагал списать долги бывшим колониям и предоставить им финансирование. Это вызвало резкую критику со стороны правых партий, отмечает Reuters.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit