Европейский Союз с самого начала войны в Украине пообещал стране свою поддержку и намерен продолжать ее вплоть до окончания боевых действий. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде в воскресенье, 28 апреля.

Боррель напомнил, что незадолго до начала войны, в январе 2022 года, он посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся к вторжению российских войск и спросили, что собирается делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, ЕС заявил, что будет поддерживать Киев.

🔴LIVE: HR/VP @JosepBorrellF joins @wef World Economic Forum Special Meeting on "Stakeholder dialogue North to South, East to West: Rebuilding Trust", with Sri Lanka FM @alisabrypc, Saudi Arabia FM Prince @FaisalbinFarhan & WEF President @borgebrende https://t.co/AyxTy3nBGd — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) April 28, 2024

"Мы должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс", - сказал Боррель. Он подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".

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