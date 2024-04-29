Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что два гражданина страны, которые в субботу погибли от ножевых ранений в Германии, были военнослужащими ВСУ, проходившими реабилитацию. По подозрению в их убийстве арестован гражданин России.

Полиция Баварии сообщила, что в торговом центре города Мурнау-ам-Штаффельзе с ножевыми ранениями в субботу были обнаружены двое граждан Украины. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший, 23 лет, умер вечером в ближайшей больнице. В сообщении полиции сказано, что убитые жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

По подозрению в двойном убийстве арестован 57-летний гражданин России, имя которого не называется. Сообщается, что сначала этот человек сбежал, но позже был задержан и арестован судом.

Как передают СМИ, власти пока не установили мотивы убийства, неизвестно также, были ли убитые знакомы с подозреваемым. "Прокуратура и уголовная полиция продолжают расследование обстоятельств и мотива преступления. На этом этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию", — сказано в сообщении полиции.

МИД Украины опубликовал на своем сайте сообщение, в котором сказано, что, "по предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии". "Украинские консулы уточняют информацию относительно подразделений, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их близкими", — пишет украинское внешнеполитическое ведомство. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил держать это дело на особом контроле.

Это уже не первое преступление в Германии, жертвами которого становятся украинцы.

В феврале 2024 года в городе Оберхаузен от ножевых ранений погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Его друг Артем Козаченко умер в реанимации. У юношей возник конфликт с подростками в автобусе. Тогда власти задержали 15-летнего немецкого школьника турецкого происхождения из Гельзенкирхена, которого уже неоднократно привлекали к ответственности за разбойные нападения.

В марте 2024 года в Хоккенхайме в земле Баден-Вюртемберг нашли убитыми 27-летнюю Маргариту Стеценко и ее мать 51-летнюю Марину Стеценко. Полуторамесячную дочь Маргариты — Мию — нашли в доме у 43-летней россиянки и 44-летнего немца. Их подозревают в убийстве.

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