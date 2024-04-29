Администрация мессенджера Telegram вечером 28 апреля заблокировала несколько чат-ботов, созданных государственными структурами и вооруженными подразделениями Украины.

Как заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, руководство Telegram "необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины". В частности, заблокирован "Главный бот разведки", созданный ГУР.

"Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram декларировало", — заявили в украинской разведке. Там подчеркнули, что, несмотря на блокировку бота, персональные данные пользователей находятся в безопасности. В ГУР добавили, что Россия создает боты с похожими названиями.

Как пишет УНИАН, 28 апреля Telegram, согласно сообщениям в сети, заблокировал украинские чат-боты, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. Под блокировку, по информации агентства, попали чат-боты, созданные министерством цифровой трансформации Украины и Службой безопасности Украины. О блокировке своего бота сообщил и легион "Свобода России" — подразделение, состоящее, как утверждается, из россиян, воюющих на стороне Украины.

В Telegram пока не комментировали сообщения о блокировке украинских чат-ботов. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил 24 апреля, что Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые "собирают координаты для точечных ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию".

Чат-боты разведки, Службы безопасности и Минцифры Украины возобновляют работу, сообщил утром 29 апреля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины.

Разведка Украины неоднократно критиковала Telegram. Руководитель ГУР Кирилл Буданов в недавнем интервью назвал Telegram "огромной проблемой" для Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что мессенджер содержит "целый ряд угроз для безопасности" страны. В Верховной раде предлагают регулировать Telegram и подобные ему платформы.

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