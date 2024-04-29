В преддверии июньских выборов в Европарламент Facebook и Instagram могут стать объектами расследования Европейского Союза о потенциальных нарушениях правил модерации контента, сообщили Politico четыре источника.

Ранее Politico сообщило, что российская кампания по оказанию влияния на выборы в Европарламент процветает в Facebook: в соцсети, с помощью рекламы, купленной через фейковые аккаунты, навязываются нарративы Кремля.

Расследование, скорее всего, будут затронет вопрос об обработке Meta рекламы, особенно политической рекламы, будет изучаться вероятность предполагаемых нарушений Закона о цифровых услугах (DSA), сообщили источники Politico на условиях анонимности.

Платформам, таким как Facebook, предложено обеспечить, чтобы политическая реклама и дипфейки с использованием искусственного интеллекта были ясно обозначены в соответствии с DSA накануне выборов.

Выборы в Европарламент состоятся в странах Европейского союза в период с 6 по 9 июня, в Латвии - в субботу, 8 июня. Правительства стран ЕС обеспокоены усилением российского вмешательства, которое может повлиять на мнение избирателей.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !