Российские силы нанесли новый ракетный удар по Одессе. В результате вечером в понедельник, 29 апреля, погибли четыре человека - три женщины и мужчина, написали в Telegram мэр города Геннадий Труханов и глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Среди 28 раненых - два ребенка

Председатель ОВА также сообщил, что при ракетном ударе ранены 28 человек, в том числе два ребенка 5 и 16 лет, а также беременная женщина. "Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи", - указал он далее. По словам Кипера, на месте удара работают экстренные службы. В результате ракетного удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Между тем, глава общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук заявил, что удар по Одессе нанесен баллистической ракетой. "У ракеты была боевая часть кассетного типа. Это она поначалу раскрылась перед поражением", - заявил он. По словам Братчука, прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В тот же день Россия нанесла удар по Киевскому району Харькова, а также Харьковскому району с применением не менее пяти КАБов, ранен 42-летний местный житель. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

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