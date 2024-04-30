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В понедельник российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Как сообщают местные власти, погибли четыре человека, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в числе которых — известный украинский политик Сергей Кивалов: сейчас он возглавляет Одесскую юридическую академию, а в прошлом был соавтором закона о защите русского языка и руководил украинским Центризбиркомом во время Оранжевой революции.

Глава Одесской областной администрации Сергей Кипер сообщил, что удар был нанесен баллистической ракетой "по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом".

По словам Кипера, 25 раненых находятся в больницах, среди них — двое детей и одна беременная женщина. "Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", — заявил глава обладминистрации.

В украинских соцсетях распространяются фотографии окровавленных тел около моря, на дорожке, которая ведет на пляж. В результате обстрела также погибла собака. Пользователи сетей публикуют видео, на котором хозяйка рыдает над телом погибшего животного.

"Одесса… Люди гуляют около моря, а они стреляют, убивают. Вот так, как они говорят… что якобы себя защищают, убивая детей, людей", — пишет мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как говорит Кипер, по предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом. "Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и строений", — сказано в заявлении главы обладминистрации. Представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук также заявил, что при обстреле была применена ракета "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.

Российские военные удар по Одессе не комментировали, в вечерней сводке Министерства обороны РФ упоминаний о нем нет.

Перед ударом на юге Украины была объявлена воздушная тревога, военные предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Пострадал "замок Кивалова"

В результате удара пострадало одно из наиболее известных зданий в Одессе — особняк, которые местные жители называют "замок Гарри Поттера" или "замок Кивалова". Здесь расположено одно из зданий Одесской юридической академии, а по данным украинских СМИ, в нем периодически жил сам Кивалов — ректор этого учебного заведения.

По сведениям украинских военных в здании возник пожар на площади 600 кв. метров.

Проректор Одесской юридической академии Валентин Федоров подтвердил украинскому общественному вещателю "Суспільне", что в числе раненых был и сам Кивалов. В соцсетях распространяется видео, на котором Кивалова забирает машина скорой помощи.

В прошлом Кивалов был одним из самых известных украинских политиков. Во время Оранжевой революции 2004 года он возглавлял Центральную избирательную комиссию и против него звучали обвинения в фальсификации президентских выборов в пользу пророссийского кандидата Виктора Януковича.

После того, как Верховный суд Украины выявил массовые нарушения при подсчете голосов и решил снова провести второй тур выборов, Кивалов был уволен с должности главы Центризбиркома. В результате голосования, состоявшегося в начале 2005 года, президентом Украины был избран Виктор Ющенко.

В 2012 году Кивалов стал одним из соавторов скандального закона "Об основах языковой политики", который в числе прочего защищал статус русского языка в Украине. Противники закона настаивали, что в защите в тот момент нуждался как раз украинский язык, поскольку русский и так занимал ощутимое место в общественном пространстве. После Европейской революции закон был отменен как противоречащий Конституции Украины.

В 2009 году Кивалов получил от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева Орден дружбы, а в 2013-м Владимир Путин наградил его Медалью Пушкина. В подписанном Путиным указе сказано, что эту медаль ему вручили за "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом".

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