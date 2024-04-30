В Шарлотте (штат Северная Каролина) преступник открыл огонь по полицейским, которые пришли к нему с ордером на арест. Как пишет CNN, четыре стража правопорядка были убиты, еще четыре получили ранения.

Телеканал со ссылкой на представителей полиции штата уточняет, что полицейские собирались задержать ранее осужденного человека, которого заподозрили в нарушении условий досрочного освобождения. По предварительным данным, он незаконно хранил огнестрельное оружие.

Сообщается, что по полицейским, прибывшим к месту жительства преступника, был открыт огонь из "тяжелого автоматического оружия". Нападавший был смертельно ранен ответным огнем, но другой находившийся в доме человек продолжил стрелять по полицейским.

На месте преступления были задержаны женщина и 17-летний подросток. Представители полиции не уточнили, подозревается ли кто-то из них в стрельбе по прибывшим для проведения ареста сотрудникам правоохранительных органов.

Президент США Джо Байден выпустил специальное заявление в связи с произошедшим в Шарлотте. Глава государства назвал полицейских "героями", выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Байден также призвал Конгресс как можно скорее ужесточить правила продажи огнестрельного оружия и разработать другие меры, минимизирующие вероятность подобных инцидентов.

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