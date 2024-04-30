Студентам Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), который переехал из Минска в Вильнюс в 2004 году и где получают высшее образование преимущественно белорусы, поступают угрозы и оскорбления. Как пишет LRT, эти сообщения связаны с Telegram-каналом, который копирует публикации у литовской неонацистской группировки и за которым могут стоять белорусские спецслужбы.

"Подонок, ты сегодня учишься или работаешь? Куда ты хочешь, чтобы я пришел и разбил тебе лицо?" — говорилось в одном из сообщений на литовском языке, которые 16 апреля получил в Telegram студент ЕГУ Алексей (имя изменено авторами расследования в целях безопасности собеседника). Отправителя звали Винцас, на фото профиля был изображен человек в фуражке. Алексей проигнорировал сообщения, сделал скриншоты и передал их в полицию и редакцию LRT.

Вскоре на телефон молодого человека стали поступать звонки с неизвестного ему литовского номера. Подумав, что это звонят из полиции, Алексей взял трубку. "Там был шум, какой-то скрежет, и никто ничего не говорил", — вспоминает он. Всего звонков было два.

Затем Винцас вновь написал Алексею в Telegram. Он переслал студенту пост из канала "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!" ("Чистый Вильнюс. За расу и нацию!"). К публикации были прикреплены фотографии студента, авторы также указали его имя и фамилия, а также подчеркнули факт его учебы в ЕГУ.

"Повесьте этого ублюдка. Этот гомосексуал (LRT подчеркивает, что в оригинале было использовано "иное, нецензурное" слово; сам Алексей отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу — прим. Delfi) просил интимные фотографии и предлагал секс. Отправлял свои фото и видео, будучи обнаженным. Для него настал час пурпурного правосудия. Мы рекомендуем вам, если его увидите, превратить его жизнь в ад. Разоблачаем тех, кто угрожает нашей расе и нации. Мы призываем всех позаботиться об этом человеке. Давайте вместе защитим наше общество от подобных дегенератов", – говорилось в посте.

После этого в адрес Алексея продолжили поступать угрозы.

Неонацисты

Как выяснил LRT, этот Telegram-канал был зарегистрирован 7 апреля. В описании указано, что его цель — "выявлять и отслеживать лиц и организации, которые угрожают нашим убеждениям и образу жизни, а также безопасности литовской нации". Среди опубликованных материалов — видео с избиениями людей. Один из роликов сопровождается подписью "Представляем вам видео с недавно проведенной нами операции"; на записи два человека в масках набрасываются на парня, держащего руки в карманах, бьют его по туловищу и голове, а затем, когда жертва падает на землю, добивают ногами.

На другом виде, пишут авторы канала, запечатлено избиение антифашиста. В это время на фоне играет песня группы Diktatūra – Nauja tvarka, название которой переводится с литовского как "Новый строй приходит, хайль!". Как отмечает LRT, Diktatūra – популярный среди националистов рок-коллектив, в одной из песен которого есть строчки "Поляки все повешены, русские лежат под забором, евреи подожжены и горят в печи, живы только истинные литовцы".

Авторы расследования не смогли установить, где и когда были сняты ролики.

На все упомянутые видео была нанесена вотермарка с надписью Сombat 18 Terror Machine. Это название ультраправой группировки, основанной неонацистской группировкой "Blood and Honour" (B&H). Ее подразделения, пишет LRT, существуют в двух десятках стран, в том числе в Литве, Беларуси, России и Украине.

Журналисты исследование связанный с группировкой Telegram-канал "B&H Lietuva", который был зарегистрирован в декабре 2023 года. Они обнаружили среди публикаций посты в честь дня рождения Адольфа Гитлера, "записи националистического содержания" и фотографии "врагов" — например, антифашистов и людей, якобы пытавшихся вступить в интимную связь с несовершеннолетними.

Канал "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!", где появились фотографии и угрозы в адрес белоруса Алексея, копирует записи из "B&H Lietuva", в том числе видео с избиениями. Отличий между каналами журналисты обнаружили только два — первый из этих каналов, помимо прочего, публикует фотографии студентов ЕГУ с призывом "повесить" их и выступает с гомофобных позиций.

Другие жертвы

Через некоторое время после подозрительных звонков Винцас снова написал Алексею. "Ну что, снова ждёте моего звонка?", — говорилось в сообщении. LRT отмечают, что в тексте на литовском языке была странность: раньше в угрозах было обращение на "ты", а не на "Вы".

"В этот же день, ближе к вечеру, этот аккаунт ворвался в чат студентов ЕГУ. Каким-то образом он туда попал, хотя там доступ по ссылке, и начал рассылать фотографии трупов, обгоревшие тела, какие-то непонятные части тела", — рассказал журналистам Алексей.

Вскоре в канале "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!" появилась публикация о другом студенте ЕГУ. На одной из прикрепленных фотографий юноша укутан в радужный флаг, а подпись с призывами "повесить этого ублюдка" и "превратить его жизнь в ад" почти полностью совпадает с постом об Алексее. Очень похожая публикация была размещена в канале "B&H Lietuva" еще в декабре.

Белорусские спецслужбы

После публикации угроз в Telegram-каналах студенты ЕГУ стали беспокоиться о собственной безопасности. "Все начали очень переживать, обсуждать все, что происходит. Многие сразу же скрыли, удалили все фотографии в Telegram, чтобы невозможно было их распознать. Но все надеются, что все-таки это никак не связано с Литвой. Многие считают, что это провокация, чтобы дестабилизировать ситуацию", – вспоминает Алексей.

Он и другие студенты предполагают, что за кампанией по их запугиванию стоят белорусские спецслужбы. "[Это делается] для дискредитации Литвы, потому что в Литве живет более 60 тысяч белорусов, в том числе и те, кто преследуются [режимом Лукашенко]. И мы предполагаем, что они пытаются дискредитировать Литву в глазах белорусов, породить страх", — продолжает собеседник LRT. Такую оценку разделяет и администрация университета, следует из рассылки, которую получили студенты.

Журналисты отмечают, что официальный Минск последовательно оказывает давление на ЕГУ. Так, в начале этого года в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ пропагандист Игорь Тур заявил, что признание учебного заведения "экстремистской организацией" со стороны Беларуси — лишь вопрос времени.

"Беларусь ведет информационную атаку против нашего университета. Мы предполагаем, что это тоже может быть их дальнейший план — породить такой страх, чтобы студенты начали отчисляться, либо же, чтобы новые студенты не поступали, потому что скоро начнется новая кампания по набору", — предполагает Алексей.

По мнению LRT, о причастности белорусских спецслужб к каналу "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!" может говорить тот факт, что его контент на литовском языке полностью дублирует публикации "B&H Lietuva" и поэтому выглядит аутентичным. При этом, когда угрозы направляют в личных сообщениях, в них появляются грамматические ошибки.

Атаки на студентов не ограничились постами с угрозами. Как вспоминает Алексей, 5 апреля в закрытом чате ЕГУ другой студент поделился листовкой, появившейся у входа в университет. На ней был изображен бело-красно-белый флаг и QК-код, который вел в Telegram-канал "Лiтвiны".

"В нем на белорусском языке были призывы к белорусам Литвы требовать того, чтобы Вильнюс вошел в состав новой Беларуси. Что, очевидно, выглядит как какая-то провокация, потому что в самой среде белорусов, естественно, никаких таких идей нет", – рассказывает студент.

В комментариях Алексей призвал срывать такие листовки, потому что заподозрил в них провокацию белорусских спецслужб. Вскоре студент заметил, что его сторис в Telegram начали просматривать "анонимные аккаунты с нацистской символикой". Канал "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!" был зарегистрирован 7 апреля.

Ранее о том, что белорусские силовики используют Telegram для дестабилизации и сбора информации в Литве, писало издание "Наша Нива". Журналисты описывали один из методов такой работы. Предположительно сотрудники белорусских спецслужб публикуют в экспатских чатах объявление о "легкой подработке" — за вознаграждение в криптовалюте желающим предлагают нарисовать в Вильнюсе граффити или сфотографировать номера автомобилей на парковке у здания Департамента госбезопасности Литвы.

"Я думаю, они пытаются окончательно рассорить литовцев, каких-то и так моментами более настороженно настроенных к белорусам, с белорусской миграцией, и навесить на белорусов ярлык таких своеобразных ватников-литвинистов, которые только и думают, как бы захватить Вильнюс и установить бело-красно-белый флаг на всех площадях [города]", — объясняет автор того расследования Виталий Рабков.

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Заявление о полученных угрозах направил в Вильнюсскую полицию не только Алексей, но и другие студенты. Однако ведомство не нашло повода для возбуждения уголовного или административного дела. Не было начато даже досудебное расследование. На запрос LRT о причинах такого решения полиция не ответила, хотя редакция ждала комментарий больше недели.

"Сложно найти реальных организаторов этой штуки, то есть назвать их по именам. Потому что интернет, конечно, не совсем анонимен, но даже если, например, следы будут вести в Беларусь, то это, по существу, ничего не даст. Ну, а работу для этого нужно провести колоссальную", — говорит белорусский журналист Рабков.

После публикации расследования LRT канал "Švarus Vilnius. Už rasę ir tautą!" был удален.

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