36-летний мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал во вторник утром на прохожих в районе Хейнот на востоке Лондона, убил 13-летнего мальчика и ранил четырех человек, включая двух полицейских. Он арестован.

Все четверо раненых доставлены в больницу. По словам главы лондонской полиции Стюарта Белла, ранения, по предварительной информации, не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", — рассказал в радиоэфире "Би-би-си" местный житель Крис Бейтс.

"Я только вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться — у него был меч", — вспоминает другой очевидец, Манприт Сингх.

По его словам, один из тех, кто отбивался от человека с мечом, был ранен. Люди вокруг звонили в полицию и скорую. Потом началась погоня полицейских за нападавшим.

"На ту улицу проехали семь или восемь полицейских машин, а еще минут через десять я увидел, что этот парень бежит в сторону станции и сворачивает на улицу напротив станции. Он попытался заскочить в один дом, но не смог, и тут они его ударили электрошокером", — рассказал Манприт Сингх.

Полиция заявила, что не считает это нападение террористическим актом.

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