Foto: Shutterstock

36-летний мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал во вторник утром на прохожих в районе Хейнот на востоке Лондона, убил 13-летнего мальчика и ранил четырех человек, включая двух полицейских. Он арестован.

Все четверо раненых доставлены в больницу. По словам главы лондонской полиции Стюарта Белла, ранения, по предварительной информации, не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", — рассказал в радиоэфире "Би-би-си" местный житель Крис Бейтс.

"Я только вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться — у него был меч", — вспоминает другой очевидец, Манприт Сингх.

По его словам, один из тех, кто отбивался от человека с мечом, был ранен. Люди вокруг звонили в полицию и скорую. Потом началась погоня полицейских за нападавшим.

"На ту улицу проехали семь или восемь полицейских машин, а еще минут через десять я увидел, что этот парень бежит в сторону станции и сворачивает на улицу напротив станции. Он попытался заскочить в один дом, но не смог, и тут они его ударили электрошокером", — рассказал Манприт Сингх.

Полиция заявила, что не считает это нападение террористическим актом.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit