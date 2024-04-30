В 2022 году с антиправительственной акции протеста в Тегеране исчезла 16-летняя Ника Шакарами. Ее тело было найдено 9 дней спустя — после проведенной проверки власти страны заявили, что она покончила с собой. Однако отдел расследований Би-би-си выяснил, что Ника была изнасилована и убита тремя сотрудниками иранских спецслужб, а ее безжизненное тело было выброшено на одну из улиц города.

Эту информацию удалось получить благодаря документу, который, как предполагается, был написан самими же спецслужбами.

В докладе под грифом "совершенно секретно" содержится резюме слушаний по делу гибели Ники Шакарами, проведенных Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — службой безопасности, защищающей исламский истеблишмент страны.

В докладе приводятся имена ее убийц и старших командиров, которые пытались скрыть правду, а также сообщаются ужасающие подробности издевательств над девушкой в фургоне, в котором ее удерживали сотрудники службы безопасности после задержания.

Исчезновение и смерть Ники Шакарами привлекли внимание общественности, а ее фотография стала синонимом борьбы женщин в Иране за свободу.

Би-би-си обратилась к правительству Ирана и его Стражам революции за комментарием, но не получила ответа.

Что произошло в морозильном фургоне

В последний раз Нику видели вечером, 20 сентября 2022 года, возле парка Лалех в центре Тегерана: она стояла на мусорном баке и поджигала хиджаб.

По всему городу шли протесты за расширение прав женщин. Согласно докладу, за демонстрациями следили несколько подразделений службы безопасности, находившихся под прикрытием.

Впоследствии, несколько мужчин из подразделения под названием Team 12 ("Команда 12") задержали Нику, и посадили в машину — немаркированный морозильный фургон.

Ника находилась в заднем отсеке фургона вместе с тремя сотрудниками этого подразделения — Арашем Калхором, Садегом Монджази и Бехрузом Садеги.

Их руководитель Мортеза Джалил находился в передней части фургона вместе с водителем.

Согласно отчету, задержавшие Нику попытались отвести ее в полицейский участок, расположенный недалеко от места задержания, но он был переполнен.

Тогда они отправились в центр содержания под стражей, расположенный в 35 минутах езды: начальник этого центра сначала согласился принять Нику, но потом передумал.

"Обвиняемая [Ника] постоянно ругалась и скандировала", — рассказал он следователям для отчета.

В участке находились еще 14 женщин-заключенных, и ему казалось, что она может взбудоражить остальных.

Руководитель "Команды 12" Мортеза Джалиль снова обратился в штаб-квартиру КСИР за советом, говорится в отчете: ему посоветовали отправиться в печально известную тегеранскую тюрьму Эвин.

По дороге туда, он услышал позади себя грохот, доносящийся из заднего отсека фургона.

Один из мужчин, находящийся с Никой в заднем отсеке (его зовут Бехруз Садеги), рассказал, что, как только ее посадили обратно в фургон после отказа в центре временного содержания, Ника начала ругаться и кричать.

"Араш Калхор заткнул ей рот своими носками, но она начала сопротивляться. Тогда Садег [Монджази] положил ее на морозильный ларь и сел на нее. Ситуация нормализовалась", — рассказал он следователям.

"Я не знаю, что произошло, но через несколько минут она начала ругаться. Я ничего не видел, только слышал, как она ругается и бьется", — добавил Бехруз Садеги.

Араш Калхор рассказал еще больше леденящих душу подробностей.

По его словам, он ненадолго включил фонарик своего телефона и увидел, как его коллега Садег Монджази "засунул руку ей в брюки".

По словам Араша Калхора, после этого они потеряли контроль над собой: "Я начал бить ногами и руками, но на самом деле не знал, бью ли я наших ребят или обвиняемую".

Садег Монджази опроверг показания Араша Калхора. Он отрицал, что засовывал руку Нике в брюки. При этом он добавил, что не может отрицать того, что, сидя на девушке, он "возбудился" и коснулся ее ягодиц.

По его словам, это спровоцировало Нику — она поцарапала и толкнула его так, что он упал. Это произошло несмотря на то, что руки Ники были связаны за спиной.

"Она ударила меня по лицу, и мне пришлось защищаться", — добавил Монджази.

В какой-то момент руководитель группы Мортеза Джалил приказал водителю остановиться. Открыв заднюю дверь, он обнаружил безжизненное тело Ники.

По его словам, он убрал кровь с ее лица и головы, "которые были не в лучшем состоянии".

Просто выбросить тело на улицу

Согласно свидетельству о смерти Ники, полученном Персидской службой Би-би-си в октябре 2022 года, девушка скончалась "от множественных травм, полученных в результате ударов твердым предметом".

По словам одного из бойцов подразделения "Команда 12", в КСИР не хотели фиксировать еще один смертельный случай при задержании — поэтому тело Ники просто решили "выбросить на улицу".

По словам Мортеза Джалила, они оставили тело Ники на тихой улочке под тегеранским шоссе Ядегар-и-Эмам.

Версия властей — самоубийство

Согласно выводам доклада, драка в фургоне разгорелась из-за сексуального насилия, и что Ника скончалась в результате нанесенных ей ударов.

"Были использованы три дубинки и три тазера. Неясно, какой из ударов был смертельным", — говорится в сообщении.

Эти данные расходятся с официальной версией.

Спустя почти месяц после похорон Ники государственное телевидение показало результаты официального расследования, согласно которым девушка покончила жизнь самоубийством.

Би-би-си направила запрос в КСИР и правительство Ирана, но пока не получила ответа.

Насколько известно Би-би-си, люди, ответственные за смерть Ники, не понесли наказания.

По данным миссии ООН по установлению фактов, во время иранского движения "Женщина, жизнь, свобода" силами безопасности был убит 551 протестующий, большинство из них — в результате обстрела.

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