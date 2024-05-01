После вчерашнего полицейского рейда в Колумбийском университете в центре внимания оказался Калифорнийский университет, где начались столкновения между двумя противоборствующими группами протестующих.

Вице-президент университета Мэри Осако заявила, что «сегодня ночью в лагере произошли ужасающие акты насилия», и руководству пришлось вызвать правоохранительные органы.

Пока непонятно, что именно послужило причиной столкновений, но, по некоторым данным, протестующие опрокинули барьер, который образовывал «буферную зону» между двумя группами студентов.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как люди бросают вещи в палаточный лагерь студентов, поддерживающих палестинцев, и бросают файеры.

Мэрия Лос-Анджелеса сообщила, что полицейское управление города направило своих сотрудников в университет. Появились кадры полицейских на территории студенческого городка. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что ее сотрудники были направлены в кампус после того, как администрация университета ранее сообщила о «незаконном митинге».

По словам Дилана Уинворда, репортера газеты Daily Bruin, находившегося в Калифорнийском университете, протестующие, выступающие в поддержку Израиля, около 22:00 по местному времени начали бросаться разными предметами — бутылками с водой, файерами, в ход пошел даже чей-то скутер. Репортер рассказал Би-би-си, что почувствовал в воздухе слезоточивый газ.

По словам Уинворда, охранники университета покинули территорию, поскольку, по их мнению, они больше не могут «безопасно удерживать» буферную зону.

Штурм Колумбийского университета

Во вторник вечером полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.

Несколько сотен полицейских зашли в «Гамильтон-холл» при помощи выдвижной платформы, обеспечивший доступ в здание через окна. Американские СМИ сообщают, что полицейские арестовали около 50 демонстрантов. Их выводили из здания со связанными руками и сажали в автобусы.

Администрация университета попросила полицию о помощи после того, как примерно сутки назад «Гамильтон-холл» захватили участники акции протеста в поддержку палестинцев и против действий Израиля в секторе Газа.

В письме, которое университет направил в правоохранительные органы, сказано, что здание перешло под контроль протестующих после того, как в него вошла группа студентов. Затем один из участников акции открыл двери и впустил своих единомышленников.

Полиция сообщает, что демонстранты забаррикадировались в здании и сломали камеры наблюдения.

По словам главы Колумбийского университета Немат Шафик, которая подписала письмо в полицию, эти действия «возглавляли люди, не связанные с университетом». Шафик добавила, что демонстранты незаконно находились в принадлежащем университету здании и занимались в нем вандализмом.

О том, что в протестах принимают участие далеко не только студенты Колумбийского университета, говорил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, захват «Гамильтон-холла» был организован «внешними агитаторами».

Однако один из организаторов акции протеста, палестинский ученый Махмуд Халил, который учится в Колумбийском университете, сказал агентству Reuters, что чужаков во время протестов нет. «Это студенты», — утверждает он.

На территории кампуса Колумбийского университета уже около двух недель стоит палаточный лагерь, в котором живут участники акций в поддержку палестинцев.

Колумбийский университет стал первым в США, где начались протесты против войны в Газе.

18 апреля, на следующий день после того, как глава этого учебного заведения дала показания в Конгрессе о проблеме антисемитизма на территории кампуса, число протестующих в лагере резко выросло.

Администрация университета попросила полицию вмешаться, было арестовано более 100 демонстрантов.

Демонстрации в поддержку палестинцев также проходят во многих других американских университетах, в том числе в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Северной Каролине и других. На территории кампусов этих учебных заведений полиция арестовала более 1 тыс. участников акций протеста.

Однако некоторые американские университеты не мешают проведению демонстраций в поддержку палестинцев и против действий Израиля.

В кампусах протестующие установили палаточные лагеря, они проводят сидячие забастовки и демонстрации.

Между тем, некоторые американские студенты-евреи жалуются, что критика действий Израиля в Газе нередко переходит в антисемитизм, а сами они не чувствуют себя в безопасности.

Раввин при Колумбийском университете ранее посоветовал студентам-евреям временно избегать кампуса.

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