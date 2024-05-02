В Германии леворадикальные активисты сожгли дачный домик главы оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает газета Bild. Поводом для акции стали поставки оружия для Украины, которые осуществляет компания.

По данным Bild, расположенное в Нижней Саксонии строение сгорело в ночь на 30 апреля.

Взявшие на себя ответственность за поджог левые радикалы опубликовали сообщение, в котором заявили, что "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе". По мнению активистов, концерн "наживается на так называемом переломе".

Термин "перелом" (Zeitenwende) вскоре после начала полномасштабной войны в Украине использовал в своей речи канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выступая перед бундестагом, он призвал к модернизации немецкой армии и объявил о начале поставок оружия Киеву.

Радикалы завершили свое письмо призывом "Свободу Даниэле!". Вероятно, имеется в виду левая активистка Даниэла Клетте, которую два месяца назад задержали в Берлине после 30 лет нахождения в розыске. Женщину обвиняют в причастности к диверсиями и убийствам.

Расследованием поджога занимаются немецкие спецслужбы. В частности они изучают подлинность опубликованного в интернете заявления левых радикалов.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей оружия и военной техники в Европе. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания получила от властей ФРГ и других стран ЕС множество заказов на производство вооружений. Капитализация компании за два года выросла в пять раз, отмечает "Медуза".

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