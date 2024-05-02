Взаимодействие с Россией по прекращению ее войны против Украины будет необходимо после выполнения двух условий: успеха ВСУ на поле боя и создания коалиции стран, разделяющих принципы и подходы в международной политике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

На вопрос о смысле проведения в июне Глобального саммита мира без участия России украинский министр ответил, что такая точка зрения была бы логичной, если рассматривать войну РФ против Украины через учебники по дипломатии, заявляющие о необходимости двух сторон для ведения переговоров.

По его словам, на данный момент Украина не видит смысла звать Россию на саммит в Швейцарии, поскольку нет никакой уверенности в ее намерениях "действовать в духе доброй воли". При этом Кулеба сослался на опыт переговоров с РФ в 2014-2022 годах. "Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не сработало. Это закончилось полномасштабным вторжением", — напомнил он.

При этом, считает Кулеба, есть только два способа создать такую ситуацию, когда РФ будет искренним переговорщиком. "Первый — это успех на поле боя. Второй — это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому саммит не имеет целью привлечь Россию. Его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы", — отметил министр.

"После этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может принять участие в переговорах. Ведь вы правы: в конечном итоге невозможно положить конец войне без участия обеих сторон", — добавил глава МИД Украины.

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине, в которых приняли участие советники глав государств. Те встречи прошли в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте и в Швейцарии.

По данным СМИ, Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла.

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