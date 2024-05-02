В Кыргызстане грузовик, из которого вышел водитель, въехал в толпу несовершеннолетних, сообщает издание 24.kg. Пострадали 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет.
Инцидент произошел в селе Жерге-Тал. Там проходил республиканский конкурс, в рамках которого сотни детей читали отрывки из эпоса "Манас".
"Грузовик должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно", — сообщили в милиции.
18 детей были госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.
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