Президент США Джо Байден выступил с коротким заявлением по поводу продолжающихся пропалестинских студенческих протестов, сказав, что право на мирный процесс никто не отменял, но оно не означает, что протестующие могут устраивать беспорядки.

"Мирные протесты — это одна из наших лучших традиций, но мы – страна закона, и порядок должен восторжествовать", — отметил он, добавив, что закон не защищает насильственные действия.

Он подчеркнул, что вандализм, битье окон, блокада кампусов, принуждение к отмене занятий, никак не входит в понятие мирного протеста.

На вопрос, могут ли студенческие выступление изменить его позицию по тому, что происходит в секторе Газа, президент ответил, что нет.

Он также отметил, что в Америке "нет места антисемитизму или угрозам насилия по отношению к студентам - евреям", точно так же, как нет места исламофобии или дискриминации в отношении американцев арабского происхождения или американцев палестинского происхождения.

В настоящий момент полицейские разбирают баррикады вокруг пропалестинского лагеря в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и задерживают протестующих.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, полиция постепенно разбивает лагерь в UCLA, его обитатели, взявшись за руки, пытаются помешать полицейским продвигаться вперед.

К настоящему моменту лагерь со всех сторон окружен полицией.

Как сообщают корреспонденты телекомпании CNN с места событий, задержаны десятки протестующих — их отводят в автобусы на стоянке неподалеку от кампуса.

Ранее власти отдали распоряжение очистить кампус и предупредили участников акции, что они будут арестованы, если не уйдут.

Сами протестующие расходиться не собирались и наоборот укрепляли баррикады.

При этом некоторые из демонстрантов были замечены в касках, респираторах и плотно прилегающих очках, предохраняющих от слезоточивого газа.

"Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе объявил незаконным лагерь и все несанкционированные палатки и сооружения на Диксон-плаза. Университет требует, чтобы все покинули лагерь и прилегающую территорию, а также все несанкционированные сооружения и палатки немедленно", — говорилось в заявлении UCLA, выпущенном в ночь на четверг.

Представитель организации "Еврейский голос за мир" при Калифорнийском университете Бен Керстен рассказал Би-би-си, что отряды полицейских были сгруппированы в нескольких местах вокруг лагеря. По его словам, полиция начала задерживать людей по периметру и у входа в лагерь.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, протестующие внутри лагеря начали сами сносить баррикады, чтобы перенести их в другое место. Они также кричали: "Полиция стреляет в нас резиновыми пулями".

Правоохранительные органы пока не подтвердили это, а Би-би-си не может оперативно проверить эти заявления.

"Раздается много громких взрывов, что, по-видимому, означает, что полиция использует светошумовые боеприпасы для сдерживания протестующих, а протестующие запускают фейерверки", — сообщает корреспондент Би-би-си Эмма Варди.

Полиция Лос-Анджелеса пока не дала никаких комментариев по поводу операции в университете, в том числе о том, были ли произведены аресты.

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