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Российские военные вошли на территорию авиабазы в Нигере, где размещены американские войска, сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Ранее военная хунта, захватившая власть в Нигере в результате переворота в июле 2023 года, потребовала от США вывести из страны почти тысячу военнослужащих.

Прибывшие российские войска заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, сообщил представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.

В прошлом году Нигер расторг военные соглашения с Францией и Евросоюзом, которые помогали властям страны в борьбе с мятежниками-исламистами; в марте этого года хунта разорвала и соглашение с США, по которому в стране на двух базах находились около тысячи американских военных.

"Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая", — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Россия в последние годы наладила отношения с военными режимами трех стран северо-запада Африки, с которыми у нее совпали интересы: те, кроме прочего, хотели избавиться от французского влияния, Россия же хочет утвердиться в регионе, подавая себя как альтернативу бывшим колониальным хозяевам.

Вначале местные хунты сотрудничали с ЧВК "Вагнер", а после попытки мятежа вагнеровцев прошлым летом в России и уничтожения ЧВК контроль над этими связями перешел непосредственно к российскому Министерству обороны.

12 апреля в Нигер прибыл самолет с российскими военными инструкторами и системами ПВО.

Тогда местный телеканал RTN заявил, что техника и инструкторы прибыли после недавнего телефонного разговора между главой нигерской хунты генералом Абдурахманом Тчиани и российским лидером Владимиром Путиным, которые договорились о развитии сотрудничества.

Военные хунты изгоняли французов и американцев, обвиняя их, в частности, в том, что их помощь в войне с мятежниками из "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещенных в России и других странах) неэффективна.

Однако, как отмечает Reuters, переключение на россиян пока не помогло — скорее, наоборот: число убитых в конфликтах в регионе в прошлом году подскочило на 38% по сравнению с 2022 годом. Только в Буркина-Фасо, по данным американской организации ACLED, были убиты около восьми тысяч человек.

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