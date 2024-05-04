Соединенные Штаты ведут переговоры со странами-партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят подвергающейся российской агрессии Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов (более 46 млрд евро). Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 3 мая, по местному времени. Предполагается, что эта сумма будет погашена за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые продолжают начисляться проценты - в основном в странах Европы, уточняет агентство.

В Минфине США и Белом доме идею комментировать отказались. Однако министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила Bloomberg, что подобные обсуждения ведутся. "В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся "Группа семи", а не Соединенные Штаты в одиночку", - сообщила она.

По данным источников агентства, США настаивают на заключении соглашения уже в июне на встрече лидеров "Группы семи" (G7) в Италии. По словам людей, знакомых с предложением, обсуждение этой темы было трудным, и на достижение соглашения могут уйти месяцы. Большинство европейских стран выступают против прямой конфискации замороженных российских активов и скептически относятся к предложениям, которые могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их возмездию со стороны России, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Замороженных активов РФ в странах G7, ЕС и Австралии - около 260 млрд евро

В ответ на вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралии заморозили около 260 млрд евро активов российских центральных банков, большая часть которых хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. Согласно финансовым результатам Euroclear за первый квартал 2024 года, около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли чистую прибыль в размере 557 млн евро. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.

Ожидается, что эти активы будут и далее приносить около 5 млрд евро в год, и главный аргументпредложения США состоит в направлении этих доходов на увеличение объема помощи, которую Украина получит в ближайшем будущем, пишет Bloomberg. Согласно другому предлагаемому варианту, союзники выпустят облигации на сумму около 50 млрд долларов через компанию специального назначения, обеспеченную сверхвысокой прибылью.

Страны "Группы семи" больше не рассматривают возможность полной конфискации замороженных согласно западным санкциям российских активов, хотя на этом продолжают настаивать украинские власти, сообщила накануне газета Financial Times (FT). Встреча лидеров G7 пройдет в итальянской Апулии с 13 по 15 июня.

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