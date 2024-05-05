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Как сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в своем обращении по случаю Пасхи Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.

"Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня, — отметил Патриарх в своей речи. — Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные надежды, с вестью о воскресении Христа на наших устах".

Накануне общественные организации обратились к религиозным деятелям с призывами поддержать скорейший обмен пленными по формуле "все на всех".

Папа римский Франциск выступил с аналогичным призывом во время своего пасхального обращения к верующим 31 марта.

"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю надежду на тотальный обмен пленными между Россией и Украиной: всех на всех", — сказал тогда Франциск.

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