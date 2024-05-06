После нападения террористической организации ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года в мире поднялась самая масштабная волна антисемитизма со времен Второй мировой войны. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Университета Тель-Авива и американской организации Anti-Defamation League (ADL, "Лига против диффамации"), обнародованном в воскресенье, 5 мая.

Как указывается в документе, такое развитие событий намечалось еще до начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако именно он привел к тому, чтобы "пламя распространилось дальше".

Свои выводы эксперты основывают на данных из ряда стран мира за 2023 год. Сравнивая информацию, полученную от государственных органов, еврейских организаций и из СМИ, авторы фиксируют существенный рост числа случаев проявления антисемитизма во многих странах с крупными еврейскими диаспорами, в том числе в США, Франции и Великобритании, по сравнению с предыдущим годом.

Проявление антисемитизма в США и Германии

Так, в США, где проживают около 6 млн евреев, в 2023 году было зафиксировано 7500 тысяч подобных случаев, причем большинство из них произошло с октября по декабрь, то есть после нападения ХАМАС на Израиль. Для сравнения: в 2022 году таких инцидентов было в США около 3700.

В Германии исследователи насчитали в 2023 году 3600 случаев проявления антисемитизма. В 2024 году их было 2600.

"Если эта тенденция сохранится, то во многих западных странах для евреев скоро будет невозможно проявлять свою идентичность, оставаясь в безопасности", - таков вывод исследования. Одна из главных трудностей в борьбе с современным антисемитизмом состоит в том, что он встречается у сторонников как крайне правых, так и крайне левых взглядов и даже у представителей срединных слоев общества, указывают авторы.

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