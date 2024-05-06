Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США должны продолжать поддерживать Украину, в том числе потому, что в случае ее поражения им придется непосредственно вмешиваться в конфликт. "Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис в интервью американскому телеканалу CBS в воскресенье 5 мая. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Джеффриса, президент РФ Владимир Путин стремится воссоздать СССР. Вслед за Украиной Россия будет угрожать другим странам, образовавшимся после распада Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО, полагает он. "Путин не остановился на вторжении в соседнюю Грузию, за захватом Крыма последовало вмешательство в Восточной Украине. Должны ли мы полагать с учетом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, то он остановится только на Украине? Конечно, нет", - подчеркнул Джеффрис.

Палата представителей и Сенат конгресса США более полугода не могли утвердить законопроект, включавший военную помощь Украине, из-за разногласий между поддерживающими Киев демократами и республиканцами, настаивавшими на внесении поправок. В итоге единый законопроект был разделен на несколько частей и в апреле все же принят. Украина должна получить от США новый пакет военной помощи на сумму в 61 млрд долларов.

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