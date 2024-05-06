Администрация президента США Джо Байдена на минувшей неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль, рассказали изданию Axios два израильских чиновника, сообщает "Медуза".
Из публикации неясно, идет ли речь о разовой задержке или временной остановке поставок. Почему остановились поставки, источники издания не уточнили.
По их словам, приостановка поставок, произошедшая впервые с нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, вызвала серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля, которое начало выяснять причины случившегося.
Axios отмечает, что задержка с поставками снарядов произошла на фоне критики внутри США, которой подвергается Байден из-за помощи Израилю.
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