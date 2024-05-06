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На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука пожаловались в Генпрокуратуру и Минюст РФ, сообщает провластный телеграм-канал Mash, цитирует "Медуза".

Донос написал председатель "Совета отцов России" Андрей Згонников, возмутившийся недавним выступлением музыканта в Дубае. Фрагмент видео опубликован в телеграм-канале.

3 мая на концерте ДДТ в Дубае Юрий Шевчук в перерыве между песнями рассказал зрителям об исторических концепциях. "Есть две концепции исторические, как шутят профессиональные историки. Первая — это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция, что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения. И вам предлагаю", — сказал музыкант.

Автор доноса попросил Генпрокуратуру проверить слова Шевчука по уголовной статье о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". А Минюст он попросил провести проверку на предмет иностранного финансирования, чтобы объявить музыканта "иностранным агентом".

В августе 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу о "дискредитации" армии России. Протокол на музыканта составили после концерта ДДТ в Уфе. Во время выступления Шевчук высказался о родине и президенте: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". После этого концерты ДДТ в России стали запрещать, сейчас группа выступает за рубежом.

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