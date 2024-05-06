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Депутаты российской Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтении поправки к закону "Об основных гарантиях избирательных прав", которые запрещают "иностранным агентам" участвовать в российских выборах в качестве кандидатов, пишет "Медуза".

Принятые поправки дополняют закон нормой о том, что "кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента".рубежом

Запрет распространяется на выборы в федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также органы местного самоуправления.

Поправки также предусматривают досрочное прекращение полномочий "иноагентов" в органах власти через 180 дней после вступления закона в силу.

"Иноагенты" и лица, включенные в реестр "экстремистов и террористов", также не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

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