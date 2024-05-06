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Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил немецких солдат в Литве, которые войдут в состав будущей бригады бундесвера в регионе, и заверил балтийские государства в поддержке. "Германия непоколебимо стоит на стороне балтийских стран", - заявил он, выступая на военном полигоне в литовском Пабраде в понедельник, 6 мая. Об этом пишет Deutsche Welle.

Во время встречи с военными, на которой Шольца сопровождал президент Литвы Гитанас Науседа, канцлер ФРГ подчеркнул серьезность намерений защищать партнеров по НАТО в соответствии с обязательствами альянса. "Это означает, что мы обеспечиваем защиту друг друга и что все государства (Североатлантического альянса. - Ред.) могут рассчитывать на то, что мы будем защищать каждый сантиметр их территории", - сказал он.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, а также в ответ на растущие угрозы со стороны РФ на восточном фланге НАТО Германия приняла решение разместить в Литве бригаду бундесвера на постоянной основе численностью около 4800 человек. Первые немецкие военнослужащие, включая 10-ю танковую дивизию бундесвера, которую посетил Шольц в ходе нынешнего визита, уже прибыли в страну. Ожидается, что бригада вступит в строй до 2027 года.

Шольц: Размещение немецких военных в Литве идет "полным ходом"

Сейчас, по словам Шольца, размещение нового формирования в балтийской стране идет "полным ходом". Глава правительства ФРГ добавил, что одновременно Германия вкладывает в расширение собственного оборонного потенциала значительные средства, объем которых в этом году достиг двух процентов от ВВП и не будет снижаться в дальнейшем.

Шольц также призвал партнеров продолжать оказывать помощь Украине, в том числе поставками систем ПВО Patriot. "Мы должны обеспечить, чтобы Украине было предоставлено больше возможностей противовоздушной обороны из существующих запасов", - подчеркнул канцлер ФРГ.

После посещения немецких военных Шольц направится в Ригу на встречу с главами правительств Эстонии, Латвии и Литвы. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться вопросы политики безопасности и обороны, в том числе связанные с размещением бригады бундесвера в Литве.

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