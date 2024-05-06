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В понедельник, 6 мая, палестинская боевая группировка ХАМАС заявила, что принимает предложение Египта и Катара о перемирии, чтобы остановить продолжающуюся уже семь месяцев войну с Израилем.

В заявлении ХАМАС говорится, что ее главный лидер Исмаил Хания сообщил премьер-министру Катара и министру разведки Египта о принятии этого предложения в телефонном разговоре. Две ближневосточные страны уже несколько месяцев выступают в качестве посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Израиль приказал палестинцам начать эвакуацию города Рафах на юге Газы в преддверии израильской военной операции. Израиль заявляет, что Рафах – последний бастион ХАМАС.

Детали предложения не разглашаются. Но в последние дни официальные лица Египта и ХАМАС заявили, что перемирие будет достигнуто в несколько этапов, в ходе которых ХАМАС освободит заложников в обмен на вывод израильских войск из сектора Газа.

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