В понедельник, 6 мая, Рийгикогу - парламент Эстонии - принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации.

Результат голосования за Заявление Рийгикогу "Об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации": "за" – 75 депутатов, "против" – 8 депутатов.

В заявлении Рийгикогу резко осуждает войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий; отмечает, что угрожающий ядерным оружием террористический путинский режим стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и за ее пределами.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "Русского мира", при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, цель которой - расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, включая Украину", – указано в заявлении Рийгикогу.

Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи. "Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", – отмечает парламент.

Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство выступает за свободу вероисповедания, и государство должно обеспечить возможность выбирать, какую религию исповедует человек. "Но в современном мире государство также должно защищать население от террористической и иной враждебной пропаганды и от призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды в том числе затрагивает и проживающих в Эстонии православных, вне зависимости от языка, национальности или канонической принадлежности", – сообщает Рийгикогу и выражает негодование в связи со злоупотреблением религией и православными традициями, их искажением со стороны Московского патриархата и действующего российского режима. "С учетом предыдущей деятельности Московского патриархата сохраняется высокая угроза оказания влияния на население в этом псевдорелигиозном контексте".

Рийгикогу подтверждает, что считает неприемлемой деятельность Московского патриархата как института, направленную на оправдание и поддержку агрессии Российской Федерации, и считает необходимым объявить Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. Также Рийгикогу призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.

Также Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия. "Православные объединения и приходы должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраняться конституционное право на свободу вероисповедания с учетом прав и свобод всех живущих здесь людей", – значится в заявлении Рийгикогу.

Центристы: заявление Рийгикогу ограничивает свободу вероисповедания 150 тысяч человек

Фракция Центристской партии в парламенте сообщила в пресс-релизе, что не поддержала заявление Рийгикогу, касающееся деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), поскольку оно предполагает ограничение свободы вероисповедания 150 тысяч человек, что приведет к эскалации напряженности в обществе.

"Мы осуждаем заявление патриарха Кирилла в поддержку военной деятельности и считаем его высказывания достойными порицания. Эстонская православная церковь Московского патриархата четко обозначила, что не поддерживает принятое под руководством патриарха Кирилла заявление о священной войне против Украины и охваченного сатанизмом Запада, также ЭПЦМП не акцептирует идеи "русского мира". Заявления о некой священной войне и вхождении Украины в состав России неприемлемы. В то же время мы считаем, что принятое парламентом заявление не поможет решить проблему и приведет к еще большему расколу в обществе. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс хочет прекратить деятельность ЭПЦМП в Эстонии в том случае, если она не разорвет канонические связи с Московским патриархатом. В возникшей ситуации необходимо найти баланс и компромисс, однако сейчас государство пытается решить вопрос с позиции силы", - сказал председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.

Он добавил, что министр подошел к проблеме поверхностно и не учел все аспекты, связанные с деятельностью церкви. "Русская православная церковь в Эстонии не может разорвать канонические связи, а государство не должно пытаться их регулировать, поскольку это является вопросом свободы вероисповедания. Представители церкви открыты и готовы к диалогу, сотрудничеству с государством и парламентскими фракциями, а также к поиску компромисса. Вера является одним из аспектов человеческого бытия, который пытаются осмыслить уже тысячи лет, она не возникает и не исчезает благодаря чьему-то желанию со стороны. Благодаря вере совершается много добрых дел, однако, к сожалению, вера не защищена от того, чтобы ее использовали в корыстных целях", - сказал Лаатс.

По словам Лаатса, инициаторы заявления, к сожалению, не понимают, что их действия напрямую затрагивают всех людей, исповедующих православие. "Разумеется, у каждого свои отношения с религией, однако принятым заявлением в связи с деятельностью одного человека парламент пытается стигматизировать всех живущих в Эстонии православных", - отметил Лаатс.

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