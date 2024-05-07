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Страны ЕС разделились по вопросу участия своих представителей в торжественной церемонии инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ, которая пройдет в Кремле во вторник, 7 мая.

Так, Франция, Венгрия и Словакия намерены принять приглашение российской стороны, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации", пишет агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов в Брюсселе. Между тем многие другие члены ЕС, в том числе Германия, приняли решение отказаться от участия в инаугурации Путина.

"Германия не будет принимать участие в этом мероприятии", - заявила официальная представительница МИД ФРГ 6 мая. Ранее власти Германии сообщили, что отзывают в Берлин на неделю для консультаций посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорффа в связи с информацией о причастности российских хакеров к кибератакам на почтовый сервер Социал-демократической партии Германии, а также на ресурсы некоторых немецких предприятий.

Об отказе принять приглашение на инаугурацию Владимира Путина на пятый президентский срок поздно вечером 6 мая сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя ЕС в церемонии. С этим мнением, однако, не согласились некоторые дипломаты, указывает dpa. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей мере пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.

Отказ Британии принимать участие в инаугурации Путина

Великобритания, которая не является членом Евросоюза, также сообщила, что 7 мая не собирается направлять своего представителя в Кремль.

"Соединенное Королевство не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина, которая должна состояться завтра (7 мая 2024 года. - Ред.). Российское нападение на Украину - это неспровоцированная, преднамеренная и варварская атака на суверенное демократическое государство", - цитирует агентство Reuters заявление британского МИД.

7 мая 71-летний Владимир Путин должен в пятый раз принести присягу в качестве президента РФ. На прошедших в марте выборах ЦИК РФ насчитал 87% голосов в поддержку действующего главы государства. На Западе раскритиковали российские выборы как несвободные и несправедливые.

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