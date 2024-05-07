Первомайский районный суд Владивостока арестовал на два месяца американского военного Гордона Блэка, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края РФ Елену Оленеву.

"3 мая Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Блэка сроком до 2 июля 2024 года", — заявила Оленева. По ее словам, гражданина США обвиняют в совершении кражи.

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на Управление МВД РФ по Приморскому краю пишет, что Блэк приехал во Владивосток к местной жительнице, с которой познакомился в Южной Корее. "У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию", — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным NBC, Блэк — сержант американской армии, он приехал во Владивосток без разрешения начальства для встречи с женщиной, с которой его связывают романтические отношения. Ранее телеканал утверждал, что Блэка задержали за "преступное поведение".

Представитель армии США Синтия Смит заявила, что Москва уведомила Вашингтон о задержании американского гражданина. В представительстве МИД РФ во Владивостоке подчеркнули, что арест "не связан с политикой или шпионажем". "Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально", — сообщили в ведомстве.

Ранее официальные лица США заявляли, что на фоне ухудшения отношений между двумя странами в России стали чаще задерживать и приговаривать американцев к тюремным срокам. Вашингтон обвинил Москву в том, что она использует этих людей для политического торга.

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