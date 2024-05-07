Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Он будет править страной еще на протяжении шести лет.

В своей инаугурационной речи Путин, в числе прочего, пообещал продвигать во власть участников войны против Украины, закреплять фундамент долгосрочного развития России и строить с партнерами многополярный мир. Он подтвердил готовность к диалогу с Западом "на равных, уважая интересы друг друга", обвинив при этом западные страны в том, что они ведут "политику агрессии" в отношении России.

Большинство западных стран бойкотировали инаугурацию Путина на фоне войны России против Украины, спорных, по их мнению, результатов президентских выборов и ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест главы российского государства. От участия в церемонии в числе прочих отказались Германия, Великобритания, США и Канада. Посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг также не присутствовал на церемонии.

Из стран Евросоюза церемонию инаугурации посетили лишь послы Франции, Венгрии и Словакии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле спокойно относятся к решению ряда дипломатов не участвовать в инаугурации Путина.

"Мы сейчас слышим, что некоторые из послов из европейских стран, из США после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не приходить. Их решение. Инаугурация — в первую очередь для граждан России", — сказал он, добавив, что на церемонию были приглашены главы всех диппредставительств.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Не признавать итоги выборов президента призывала российская оппозиция, в том числе Юлия Навальная, вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального, и политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Европарламент принял резолюцию о нелегитимности "так называемых президентских выборов в России".

После инаугурации Путин получил право находиться на высшем государственном посту еще шесть лет — до мая 2030 года. Как отмечает "Интерфакс", по окончании пятого президентского срока Путин сможет считаться самым долгосрочным правителем российского государства после Ивана Грозного и Екатерины Великой.

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