Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники раскрыли план убийства президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных официальных лиц. Украинская спецслужба обвинила в подготовке покушений российские власти.

По заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, а также руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Ивана Малюка.

В рамках операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которое отвечает за безопасность президента. "Одним из заданий агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить", — пишет СБУ в своем Telegram-канале.

Как утверждает ведомство, Буданова планировали убить до Пасхи, и план покушения был таким: "сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию", а затем "по координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар". За этим должен был последовать удар дрона по людям, которые остались на месте поражения, а также еще один ракетный удар.

В сообщении СБУ сказано, что вооружение для некоего российского агента "обеспечил полковник УГО (Управления государственной охраны — прим. "Би-би-си"), который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90".

Спецслужба также опубликовала фотографии с перепиской предполагаемого российского агента и изъятым оружием и боеприпасами.

Российские власти пока не комментировали утверждения СБУ. В условиях боевых действий "Би-би-си" не может оперативно подтвердить достоверность заявлений, которые делают официальные лица или государственные органы воюющих сторон.

Глава СБУ Василий Малюк пишет, что об операции спецслужбы знали очень мало людей, и ее ход он контролировал лично. "Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы", — утверждает Малюк.

В заявлении СБУ также названы имена трех людей, которых украинская спецслужба называет сотрудниками 9-го управления ФСБ и которые, по ее данным, курировали организацию покушений. По сведениям спецслужбы, встречи с завербованным полковником украинского УГО проходили на территории "соседних европейских стран".

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Буданов говорил, что на него готовилось около десяти покушений, в частности, в конце 2023 года была отравлена его жена. Недавно Буданов говорил в интервью "Би-би-си", что на него и сейчас планируется покушение, однако у его организаторов ничего не получится.

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