Вооруженные силы Беларуси начали "внезапную проверку средств-носителей" нестратегического ядерного оружия, сообщило министерство обороны страны. Проверка проводится по поручению Александра Лукашенко.

"В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса „Искандер“ и эскадрилья самолетов Су-25", — сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По его словам военные собираются проверить "весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

Как уточнил глава Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич, в рамках проверки "осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром". Затем планировалось приступить "к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия".

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович пояснил, что проверка "спланирована на фоне мероприятий, проводимых коллегами из РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними".

Накануне министерство обороны РФ объявило о начале подготовке к учениям в целях "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". В ходе тренировок, проводимых по поручению президента страны Владимира Путина, планировалось отработать "подготовку и применение нестратегического ядерного оружия" в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности" и "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что ведомство ссылалось на слова президента Франции Эмманюэля Макрона и представителей властей Великобритании о "готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными".

Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси летом 2023 года.

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