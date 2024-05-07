Китайский лидер Си Цзиньпин, находящийся с официальным визитом во Франции, заявил во вторник на пресс-конференции в Париже, что Китай выступает "за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов".

Украинская тема была далеко не главной в его визите, однако Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает "сбалансированную, эффективную и устойчивую" архитектуру безопасности в Европе и не является инициатором или стороной "украинского кризиса".

"История снова и снова доказывает, что в конечном итоге конфликты можно разрешить только путем переговоров", — заявил Си Цзиньпин.

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