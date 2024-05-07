Вступая на должность в 2018 году, Путин обещал России мира и процветания, но начал войну против Украины, привел страну к международной изоляции и преследует инакомыслящих, заявила вдова Навального.

Пока российский президент Владимир Путин остается у власти, в России "не будет ни мира, ни развития, ни свободы", уверена вдова его главного оппонента Алексея Навального. Во вторник, 7 мая, в день пятой инаугурации Путина Юлия Навальная обвинила его в невыполнении данных ранее обещаний и выразила уверенность, что они не будут выполнены и в этот раз.

Вдова Навального: Обещания Путина не были выполнены

"Его обещания не просто пусты, они лживы. Это длится уже 25 лет. Так будет и в этот раз. С каждым его сроком все становится только хуже. И страшно представить, что еще произойдет", - указала она в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Алексея Навального.

При этом она напомнила, что вступая на президентский пост в 2018 году, Путин назвал важнейшей целью своего президентства мирное и благополучное будущее России. В итоге четвертый президентский срок Путина был отмечен началом полномасштабного вторжения в Украину, которое привело к гибели большого числа людей, указала Навальная, продемонстрировав кадры войны в Украине.

Путин обещал социальный мир, а также больше свободы для бизнеса и науки, но вместо этого в России был повышен пенсионный возраст, усилились преследования инакомыслящих, а страна оказалась в международной изоляции, напомнила она далее.

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