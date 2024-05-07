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Достаточных доказательств применения химического оружия в Украине нет, но ситуация "крайне тревожная", заявила ОЗХО. США ранее ввели санкции против РФ за предполагаемое использование запрещенного химиката.

У Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нет однозначных доказательств применения химического оружия на войне РФ против Украины. Информация, с помощью которой Россия и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, а также другие данные, имеющиеся у секретариата ОЗХО, не являются достаточным обоснованием соответствующих обвинений, заявила организация в Гааге во вторник, 7 мая.

"Тем не менее, ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", - отмечается в заявлении. По данным ОЗХО, Украина и Россия обвинили друг друга в применении химического оружия.

США обвинили Россию в применении хлорпикрина

В ОЗХО напомнили, что Госдепартамент США 1 мая обвинил РФ в нарушении международного запрета на использование химического оружия. Российские войска применяли против солдат ВСУ хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия, указывается в обосновании новых санкционных мер в отношении РФ, опубликованном в Вашингтоне. В связи с этим в новый санкционный список США попали войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, а также четыре компании, связанные с российскими программами по химическому и биологическому оружию.

"Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил выбить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", - отмечается в заявлении Госдепа. Хлорпикрин, подпадающий под запрет ОЗХО, представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые он был применен немецкими войсками во время Первой мировой войны.

ОЗХО пообещала продолжать следить за ситуацией, а также оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере защиты от химического оружия. Организация напомнила, что все 193 ее члена "взяли на себя обязательства не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать и не использовать химическое оружие". Любое его применение "совершенно неприемлемо и является нарушением правовых норм и стандартов международного сообщества", подчеркнула ОЗХО.

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