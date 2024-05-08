Неизвестный ударил по голове сенатора Берлина по экономическим вопросам, экс-мэра немецкой столицы Франциску Гиффай, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры и полиции города.

Инцидент произошел накануне днем в одной из берлинских библиотек. Мужчина подошел к Гиффай сзади и ударил ее по голове тяжелой сумкой, после чего скрылся.

О мотивах нападавшего не сообщается, его поиски ведутся в рамках начатого полицией расследования.

Жизни политика ничего не угрожает, сейчас Гиффай проходит амбулаторное лечение в одной из берлинских клиник.

"Мы живем в свободной и демократической стране, в которой каждый может свободно выражать свое мнение. И все же есть ясный предел — насилие над людьми, придерживающимися иного мнения, по любой причине, в любой форме. Это нарушение границ, против которого мы как общество должны решительно выступать", — написала Гиффи на своей странице в Instagram.

"Любой, кто нападает на политиков, нападает на нашу демократию. Мы этого не примем. Мы будем выступать против всех форм насилия, ненависти и подстрекательства и защищать нашу демократию", — прокомментировал случившееся нынешний мэр немецкой столицы Кай Вегнер.

Атака на Гиффай, входящую в правящую в ФРГ Социал-демократическую партию, — последняя в череде недавних нападений на немецких политиков в преддверии выборов в Европарламент.

Тогда же, во вторник, в Дрездене неизвестный мужчина напал на Ивонну Мослер из партии "зеленых", когда она расклеивала предвыборные плакаты. Нападавший подошел к политику, оттолкнул ее, сорвал плакаты и начал оскорблять присутствующих, пишет Deutsche Welle. Мужчину задержала полиция. "Зеленые", как и социал-демократы, входят в правящую в ФРГ коалицию.

На прошлой неделе также в Дрездене был сильно избит кандидат в Европарламент от социал-демократов Маттиас Экке, когда он расклеивал плакаты. Один из предполагаемых нападавших, 17-летний подросток, сдался полиции. Еще трое подозреваемых (все они — граждане ФРГ в возрасте 17-18 лет) были идентифицированы полицией, которая провела в их домах обыски.

Дрезден — столица расположенной на востоке страны федеральной земли Саксония, в которой "зеленые" и социал-демократы не пользуются большой популярностью. Согласно опросам, проведенным в преддверии земельных выборов в сентябре, около 30% местных избирателей поддерживают христианских демократов, еще столько же — правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер во вторник провела экстренное совещание с главами МВД федеральных земель. Участники встречи высказались за ужесточение наказания для людей, совершивших нападение на политиков.

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