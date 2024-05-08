Власти Великобритании заявили, что вышлют российского военного атташе и лишат дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли пояснил, что эти меры введены в ответ на российскую агрессию в Украине, а также вредоносную деятельность Москвы в Великобритании и Европе, в том числе кибератаки и шпионаж.

"Сегодня совместно с министром иностранных дел я объявляю о пакете мер, чтобы дать понять России, что мы не потерпим такой явной эскалации, — сказал Клеверли, выступая в Палате общин британского парламента. — Наше послание России ясно. Прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность".

Из Великобритании будет выслан военный атташе, который, по данным Лондона, является сотрудником российской военной разведки.

В числе объектов, которые планируется лишить статуса, — дом Сикокс Хит в графстве Восточный Суссекс, который использует российское посольство, а также помещение в лондонском районе Хайгейт. По словам Клеверли, британские власти полагают, что они использовались в разведывательных целях.

Также будут введены ограничения на выдачу виз российским дипломатам, в частности, ограничен срок их пребывания на территории королевства.

По словам министра, Москва будет выдвигать обвинения в русофобии и распространять теории заговора в ответ на последние действия Лондона. "В ближайшие дни нам следует ожидать обвинений в русофобии, теорий заговора и истерии со стороны российского правительства, — сказал он. — Мы будем внимательно следить за тем, какие ответные меры предпримет Россия, чтобы понять, не стремятся ли они к эскалации ситуации".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст "адекватный" ответ на решение Лондона.

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