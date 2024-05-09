Депутаты 16-го округа Парижа, где расположено посольство РФ, единогласно одобрили предложение назвать одну из улиц в округе именем Алексея Навального. Об этом они сами сообщили во вторник, 7 мая, в соцсети X.

Какую именно улицу в 16-м округе назовут именем погибшего российского оппозиционера, не сообщается. Первоначально в предложении сенатора Франсиса Спинера шла речь о проспекте Шантмес. Он пересекается с проспектом Лан, на котором и находится российское диппредставительство. На углу этих двух проспектов Спинер, кроме того, предлагал установить арт-объект в память о Навальном.

Однако в целях скорейшего принятия предложения в его текст перед голосованием были внесены правки, рассказала в той же соцсети X одна из депутатов, Жюли Бойо. При этом, по ее словам, от идеи переименовать проспект Шантмес депутаты не отказались. "Главное - то, что мы почтим память А. Навального", - подчеркнула Бойо.

В Берлине тоже хотят назвать улицу в честь Навального

Вскоре после известия о смерти российского оппозиционера в колонии на Ямале две немецкие общественные организации - инициатива Demokrati-JA ("Да" демократии") и фонд Zukunft Berlin ("Будущее Берлина") выступили с инициативой переименовать одну из улиц в столице ФРГ в честь Алексея Навального.

Для этого предлагается, в частности, отрезок улицы Беренштрассе (Behrenstrasse) в центре Берлина, где находится российское консульство. 17 апреля на антивоенной акции, в которой приняли участие Юлия Навальная и Михаил Ходорковский, активисты установили там импровизированную табличку с надписью "Aleksej-Nawalny-Straße" ("улица Алексея Навального").

Выдвигались также предложения назвать в честь Навального улицы в Гамбурге, Гааге, Вильнюсе и других городах Европы.

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