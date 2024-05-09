Foto: Telegram @dnipropetrovskaODA

В результате обстрела Днепропетровской области утром 9 мая погибли двое жителей Никополя, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Еще два человека получили ранения.

По словам Лысака, погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, пострадали мужчины 39 и 67 лет.

Также в результате обстрела в Никополе загорелся частный дом. Повреждены семь жилых домов (в том числе пять многоквартирных), магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Никополь расположен на берегу Днепра, который в этом районе служит линией фронта. Город постоянно подвергается обстрелам с российской стороны.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 мая армия РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками, 17 из них удалось сбить над Одесской областью.

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