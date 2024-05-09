Коалиция политических сил во главе с правой партией "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО — ДПМНЕ) объявила о победе на парламентских выборах в Северной Македонии, пишет агентство Bloomberg. По предварительным данным, после обработки 75% бюллетеней этот блок набирает около 42% голосов.

Параллельно в стране проходил второй тур президентских выборов, в котором также лидирует кандидат от ВМРО — ДПМНЕ, сообщает Deutsche Welle. Гордана Силяновска-Давкова после обработки 79% бюллетеней заручилась поддержкой 64,8% избирателей, действующий президент Стево Пендаровски набрал 29,2%.

Предполагается, что новым премьер-министром станет лидер ВМРО — ДПМНЕ Христиан Мицкоски. В правящую коалицию в случае успешных переговоров может войти альянс VLEN, набравший 12% голосов и представляющий этнических албанцев. Они составляют около четверти населения Северной Македонии.

Хотя ВМРО-ДПМНЕ публично не ставит под сомнение стремление Северной Македонии к евроинтеграции, партия занимает более жесткую позицию по переговорам с Брюсселем, чем правящие сейчас социал-демократы.

Одно из препятствий на пути вступления страны в ЕС — давний культурный конфликт между Северной Македонией и Болгарией. Брюссель настаивает, что власти в Скопье должны упомянуть в Конституции болгар в числе этнических меньшинств, проживающих в Северной Македонии. Представители ВМРО — ДПМНЕ критиковали это условие.

Ранее у Северной Македонии был схожий конфликт с Грецией, две страны делили общее прошлое. В 2019 году в рамках урегулирования страна сменила свое название (раньше она называлась просто Македонией, как и одна из исторических областей Греции). Это позволило Скопье заручиться одобрением Афин и годом позже вступить в НАТО.

Северная Македония — кандидат на вступление в ЕС с 2005 года.

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