Беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Башкортостане. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава российского региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

"Это попытка опорочить наш праздник (сегодня в России отмечают День Победы — прим. Delfi), поддаваться провокациям мы не намерены", — прокомментировал атаку Хабиров. Он добавил, что предприятие продолжает работать в штатном режиме.

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ — Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ. А в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы.

США призывали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, написала 22 марта газета Financial Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США по поводу роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ. В Украине считают НПЗ законными военными целями.

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