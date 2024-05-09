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В ходе переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые прошли 8 мая в Москве, был согласован вывод российских военных и пограничников из нескольких областей Армении. Эту информацию, распространенную армянским депутатом Айком Конджоряном, подтвердил в четверг, 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводят российские информационные агентства, пишет Deutsche Welle.

При этом, по его словам, "по просьбе армянской стороны" пограничники РФ останутся на участках границы Армении с Турцией и Ираном.

Песков пояснил, что на встрече с Путиным Пашинян заявил, что в связи с изменившимися условиями больше нет потребности в размещении в Армении российских военных и пограничников, которые были дислоцированы там осенью 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе.

"Президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - указал Песков. О сроках вывода не сообщается.

Ранее в тот же день глава парламентской фракции правящей в Армении партии "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил, что Пашинян и Путин достигли договоренности о прекращении деятельности всех российских пограничных и военных пунктов, размещенные после 2020 года в пяти областях Армении - Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской.

Кроме того, по словам Конджоряна, утверждено решение о прекращении с 1 августа деятельности пограничников России в ереванском аэропорту "Звартноц".

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