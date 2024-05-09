Как и в прошлом году, на российской стороне реки Нарва в преддверии 9 мая была установлена сцена с экраном, чтобы транслировать праздничные мероприятия по случаю Дня победы, пишет эстонское издание Rus.ERR.

Перед началом концерта в Ивангороде на нижнем и верхнем променаде в Нарве было несколько сотен человек, сообщил корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов. Позже на нарвской стороне собралось приблизительно 2000 человек

"Эти люди просто пришли посмотреть концерт. Тут не только нарвитяне, много и гостей города – и эстонцы, и иностранцы. Те же люди, мне кажется, к пяти часам будут на Ратушной площади смотреть концерт ко Дню Европы. Сегодня людям повезло – в Нарве два концерта", – рассказал Степанов.

"Также жители города сегодня потоком идут к братской могиле – единственному официальному месту в Нарве, где можно возложить цветы и помянуть погибших во Второй мировой войне", – добавил он.

Обстановка в городе была спокойная, на улицах было много полиции и специалистов из тюремной службы, которые патрулировали променад.

Экран на российской стороне включился в четверг утром, когда началась трансляция парада. "Нарвитяне смотрят, но их немного", – прокомментировал журналист.

С эстонской стороны на стене Нарвского замка 9 мая был вывешен плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник"), как и в прошлом году. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели. В этом году плакат провисит всего один день.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая 2023 года. Тогда в своем выступлении губернатор Ленинградской области пообещал устраивать подобное шоу каждый год.

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