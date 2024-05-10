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После того как США пригрозили остановить поставки Израилю боеприпасов, если тот начнет большую операцию в Рафахе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов сражаться хоть голыми руками (Нетаньяху сказал "ногтями").

"Если нам придется сражаться в одиночку, будем сражаться в одиночку. Я уже говорил, что если придется, мы будем драться ногтями", — сказал Нетаньяху в видеообращении в четверг.

"Но у нас есть гораздо больше, чем ногти, и с нашей силой духа, и с Божьей помощью, мы победим", — провозгласил израильский премьер.

О том, что США приостановят поставку оружия и боеприпасов Израилю, если тот начнет операцию в Рафахе, чреватую множеством жертв среди мирных палестинцев, сказал в среду в телеинтервью президент США Джо Байден. До этого Соединенные Штаты в качестве предупреждения уже придержали поставку Израилю очередной партии авиабомб.

Нетаньяху в своем видеообращении впрямую об этом не упоминал, но по своему содержанию его речь явно была ответом американцам.

Он напомнил, в частности, о войне 1948 года.

"76 лет назад, в войне за независимость, нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия. Израиль был под оружейным эмбарго. Но благодаря огромной силе духа, героизму и единству среди нас мы победили", — сказал премьер.

Представители ООН в четверг объявили, что с понедельника, когда Израиль предписал мирным жителям эвакуироваться из Рафаха, оттуда бежали более 80 тысяч человек.

Израильская авиация всю неделю наносит точечные удары по Рафаху.

ООН предупреждает, что в Рафахе, где скопились около миллиона человек, местных жителей и беженцев из других районов сектора Газа, кончаются еда и топливо, поскольку помощь через ближайшие КПП на границе сектора сейчас не поступает.

В начале недели израильская армия взяла под свой контроль и закрыла КПП "Рафах" на границе с Египтом, а доставку помощи через соседний КПП "Керем-Шалом" на границе с Израилем ООН сейчас считает слишком опасной.

Президент Джо Байден в середине недели предупредил Израиль, что США прекратят поставки некоторых видов вооружений, если он начнет крупную наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

"Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое всегда использовалось, чтобы разобраться с Рафахом", — сказал Байден в интервью CNN, вышедшем в эфир в среду. Он добавил, что в любом случае будет стараться обеспечить безопасность Израиля.

Несмотря на твердые и громкие возражения США, Израиль продолжает говорить о готовности штурмовать Рафах, который считается последним значительным оплотом ХАМАС в Газе.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснял, что Байден не считает, что большое наступление на Рафах поможет Израилю разгромить ХАМАС. При этом, заверил Кирби, США по-прежнему разделяют эту цель с Израилем.

"Заявления, будто мы каким-то образом бросаем Израиль, или будто мы не хотим помочь им победить ХАМАС, не подтверждаются фактами", — сказал Кирби.

Тем временем надежды на мирное соглашение, проблески которой, казалось, появились в начале недели, теперь все явственнее тают. Делегации и Израиля, и ХАМАС в четверг покинули Каир, где вели переговоры через посредников.

Израиль, впрочем, и не подавал сколь-нибудь ясных сигналов, что готов к миру прямо сейчас: наоборот, израильтяне считают, что им нужно закончить эту войну, начавшуюся семь месяцев назад, победой, то есть окончательно разгромить ХАМАС, а это невозможно без захода в Рафах и уничтожения оставшихся батальонов группировки.

Кроме того, в Рафахе, как полагают израильтяне, находятся оставшиеся заложники, захваченные хамасовцами во время набега 7 октября. По подсчетам Израиля, не найдены и не освобождены еще 128 заложников. 36 из них предположительно погибли.

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