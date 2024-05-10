Сотрудники Пентагона, которые работали совместно с Украиной специалистами компании Илона Маска SpaceX, смогли заблокировать незаконное использование российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink, сообщает BBC Russian со ссылкой на агентство Bloomberg.

Украинская армия использует множество таких терминалов на фронте, и, согласно сообщениям, армия РФ в течение некоторого времени могла использовать их для собственных нужд.

Заместитель министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб сказал Bloomberg, что проблему несанкционированного доступа к системе российских военных удалось решить.

"На настоящий момент мы успешно прекратили использование [терминалов] россиянами, но я уверен, что Россия будет и дальше пытаться найти способы, как использовать Starlink и другие коммерческие коммуникационные системы", — сообщил Пламб.

В публикации сказано, что некоторые российские сайты продолжают рекламировать терминалы Starlink — при этом их продавцы сообщают, что подписка в таких случаях оформляется на жителей европейских стран. Они пишут, что система не будет работать в глубине России, однако позволит поддерживать связь в приграничных районах, в том числе на оккупированной территории Украины.

Однако на этой неделе российские пользователи Starlink начали жаловаться на беспрецедентные проблемы со связью, пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что к маю 2022 года Украина получила 10 тыс. терминалов Starlink. Позже Пентагон заключил с компанией SpaceX годовой контракт на 23 млн долларов; он истекает в мае этого года, добавляет Bloomberg.

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