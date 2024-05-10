Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью Украинской службе Би-би-си, что в Вооруженные силы страны можно мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных. Он сказал об этом через два дня после того, как Верховная рада приняла закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий осужденных.

Корреспонденты Би-би-си попросили Малюську прокомментировать то факт, что ранее мобилизацией заключенных на фронт занимались только власти России.

"Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует, — ответил министр. — Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто "мясо"".

По данным СМИ, мобилизация заключенных в России была добровольной, однако на первых этапах войны им предлагали воевать в течение полугода, после чего их должны были помиловать и освободить. Позже осужденные начали подписывать контракт с российским Минобороны до конца так называемой "специальной военной операции" и без помилования, а лишь с условным освобождением.

Министр юстиции Украины предположил, что из украинских тюрем можно мобилизовать "десять-двадцать тысяч" человек и "точно не больше".

"Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная", — сказал при этом Малюська.

Он добавил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

Полностью интервью с Денисом Малюськой можно прочитать здесь (на украинском языке).

Каких украинских заключенных могут мобилизовать

Принятый Радой закон запрещает мобилизацию осужденных за тяжкие преступления, например, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также тех, кто получил сроки за преступления против национальной безопасности.

Ограничения также касаются осужденных за коррупцию чиновников. Однако в финальной версии закона условно-досрочное освобождение ради службы в ВСУ разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство (за исключением совершивших такое преступление в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов).

В интервью с Малюськой, которое было записано еще до окончательного утверждения в Раде, министр юстиции поддержал возможность отправки на фронт осужденных за убийства. Свою мысль он сформулировал так: "Но [осужденные] за убийство двух и больше, например — если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, если не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно — это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. […] И после десятков лет в тюрьме — сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет".

Министр добавил, что украинские учреждения исполнения наказаний сейчас переполнены, и "свободных мест давно нет практически нигде". "Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных потому, чтобы в том числе не нарушать нормативы по числу людей на определенную площадь", — сказал Малюська.

Согласно принятому Радой закону, мобилизация заключенных возможна только по решению суда и должна быть добровольным решением человека, при условии согласия командира воинской части. Заключенный должен быть пригоден к службе в ВСУ по своему психическому состоянию и здоровью. До истечения срока его наказания должно остаться не более трех лет.

Служить бывшие заключенные будут в специальных подразделениях, присматривать за ними должны командиры воинской части, куда они попадают.

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