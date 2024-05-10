В пятницу, 10 мая, в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса въехал в реку, в результате чего три человека погибли, четверо находятся в коме, еще двое в тяжелом состоянии, сообщает издание Meduza.

Запечатленное на камере системы видеонаблюдения свидетельствует о том, что пассажирский автобус бесконтрольно едет по улице, затем поворачивает направо на мост, таранит два легковых автомобиля и перила моста, падает в реку и быстро погружается в воду.

Пассажиров затонувшего автобуса первыми поспешили спасти люди с проходящего мимо парохода, вскоре после этого на помощь поспешили и другие очевидцы. Позже прибыли и спасательные службы.

В момент инцидента в автобусе находились 15 человек, шестеро из которых выбрались своими силами, а остальных девятерых извлекли спасательные службы.

Водитель автобуса задержан и доставлен в больницу. По информации местных СМИ, 44-летний водитель родом из Таджикистана, но с российским гражданством. Его жена сообщила СМИ, что муж сильно устал, так как отправился в утренний рейс после 20 часов, отработанных накануне. Власти отмечают, что перед выходом в рейс водитель успешно прошел медицинский контроль. Это перевозящее пассажиров предприятие за последние два года было 23 раза оштрафовано за нарушения условий лицензии.

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