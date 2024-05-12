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Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны против России. Об этом 11 мая в своем официальном аккаунте в социальной сети Х сообщило Министерство обороны страны.

Отмечается, что в очередную партию помощи войдет четыре миллиона патронов к стрелковому оружию, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также 400 транспортных средств, в том числе 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Ранее в тот же день стало известно, что Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь этой стране.

Как следует из документа, который оказался в распоряжении еженедельника Welt am Sonntag, ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений косвенно исключается.

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